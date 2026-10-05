Attualità

Medicina, Calò (UniCa): “Importante unire società scientifiche per ricerca sempre più trasversale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "È importante unire tutte queste società scientifiche per un unico scopo: cercare di sviluppare la ricerca che oggi è sempre più trasversale, mettendo insieme più aree e più professionisti di diverse provenienze". Così Piergiorgio Calò, prorettore delegato alle attività sanitarie dell'Università di Cagliari, intervenendo alla giornata di confronto 'Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione', organizzata a Cagliari dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane. "Noi abbiamo diverse aree di grandissimo livello che vanno dalla nefrologia alla reumatologia, alla gastroenterologia, a varie branche chirurgiche generali e specialistiche, la neurologia. Tantissime aree di sviluppo", ha spiegato Calò, richiamando anche le specificità della Sardegna nella diffusione di alcune malattie autoimmuni. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vaccini, Sotgiu (Css): “Dobbiamo trasmettere a tutti un messaggio di sicurezza”

18 minuti fa

Gf Vip, le anticipazioni di stasera: arriva il confronto tra Piera e l’ex fidanzato Gianmarco

34 minuti fa

Medvedev squalificato: Djokovic in finale a Pechino

34 minuti fa

Sanità, Cappellacci (Affari sociali): “Dobbiamo spingerci verso il prima, prevenzione e diagnosi precoce”

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio