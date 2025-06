Medici estetici: “Il botulino? Si può fare d’estate ma con giuste regole”

(Adnkronos) – "Non è vero che il botulino va evitato d’estate: è uno dei falsi miti su trattamenti estetici e stagione estiva da sfatare". A dirlo è Giovanni Salti, presidente di Aiteb – Associazione italiana terapia estetica botulino, che si occupa specificamente del tema – in merito alla possibilità di effettuare trattamenti con tossina botulinica anche nei mesi caldi: "si può fare a patto, però, di rispettare alcune regole comportamentali". "Non esistono – precisa Salti – controindicazioni stagionali: il caldo non incide sull’efficacia della tossina botulinica. Basta evitare – elenca l'esperto – per le prime 24 ore, l’esposizione diretta al sole, le saune, l’attività fisica intensa e le docce troppo calde. Non va inoltre dimenticato che il corpo termoregola ed è sempre a 36° a prescindere dalla temperatura esterna". Inoltre, continua, "è importante distinguere il botulino da altri trattamenti come i filler: la tossina non è fotosensibilizzante e non altera l’abbronzatura. Molti pazienti scelgono proprio l’estate per un refresh del viso che li faccia sentire più a proprio agio in vacanza. Quello che conta – conclude il presidente – è affidarsi sempre a professionisti abilitati e non improvvisare: un trattamento fatto bene, anche in estate, è sicuro ed efficace". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Giugno 2025