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‘Mediaset siamo Noi’, la festa in ricordo di Berlusconi oggi su Canale 5

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(Adnkronos) –
'Mediaset siamo Noi', lo speciale dedicato a Silvio Berlusconi, andrà in onda oggi, sabato 13 giugno 2026 alle ore 15.45 su Canale 5. È il racconto dell'evento che ha riunito oltre 2.000 collaboratori presso il Campus di Cologno Monzese, a tre anni dalla scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi.  Un appuntamento fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi per celebrare la storia, i valori e le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo. Lo speciale proporrà le immagini e i momenti più significativi di una serata ricca di emozioni, musica e condivisione, nel segno dell'eredità umana e professionale lasciata da Silvio Berlusconi e dello sguardo verso il futuro di MFE-MediaForEurope. Ad aprire l'evento è stato Gerry Scotti, che ha introdotto l'intervento di Pier Silvio Berlusconi.  Nel corso della serata, mini-concerto dei Pooh che hanno eseguito alcuni tra i loro brani più celebri. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Giugno 2026

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