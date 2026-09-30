Media: “Dirottato volo da Dubai a Tel Aviv, decollati caccia israeliani”

(Adnkronos) – Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza mentre stava effettuando una manovra di inversione di rotta sopra l'Arabia Saudita. Secondo i dati di tracciamento del volo, inizialmente il volo Flydubai ha inviato il codice transponder 7700, un segnale di emergenza internazionale. Poco dopo, ha inviato il codice 7500, che indica un tentativo di dirottamento o un'interferenza illecita. Secondo fonti della sicurezza, caccia dell'aeronautica israeliana sono decollati in direzione dell'aereo. I media israeliani riferiscono che il primo ministro e il ministro della difesa stanno tenendo consultazioni d'emergenza. L'aereo non compare più sui siti di monitoraggio dei voli. Secondo le stime, a bordo si troverebbero circa 180 passeggeri. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, l'aereo dovrebbe atterrare in Arabia Saudita nei prossimi minuti. Sarebbe stato avvistato per l'ultima volta sui siti di tracciamento dei voli nei pressi dell'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Fonti della sicurezza israeliana affermano che, una volta atterrato l'aereo, le autorità saranno in grado di ricostruire con maggiore chiarezza l'accaduto a bordo.

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Pubblicato il 30 Settembre 2026