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Medeghini (Brescia Mobilità): “Risorse certe e investimenti continui, mancano autisti’

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(Adnkronos) – “Coesione, sviluppo e innovazione: questo credo sia importante per il Paese. Credo quindi che parlare di risorse sia il primo punto da affrontare: risorse certe che diano continuità agli investimenti e alla spesa”.  

Così Marco Medeghini, direttore generale di Brescia Mobilità, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo “Mobilità di valore, valore alla mobilità”.  

Medeghini si è poi soffermato sul problema della carenza di autisti: “Diamo ai nostri autisti la possibilità di ottenere la patente e li assumiamo subito, ma questo purtroppo non basta. In alcune zone del Paese mancano gli autisti. Ci sono molti temi da affrontare, uno in particolare è la conciliazione tra casa e lavoro. Dobbiamo sviluppare molte iniziative, tra cui naturalmente anche quelle che concilino la vita lavorativa con quella privata. Dobbiamo investire sulla formazione e sulla qualificazione. Insomma, tante iniziative, ma il problema c’è e va affrontato”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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