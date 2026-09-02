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McTominay: “Sto bene, quello al cuore non è un problema. Torno presto”

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(Adnkronos) – "Come sto adesso? Sto bene, quello al cuore non è un problema. Metterò tutto a posto e tornerò presto". Così il centrocampista del Napoli Scott McTominay, durante la serata del Gran Galà del calcio Aic, al Teatro alla Scala di Milano. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna: "Torno dopo la sosta? Non lo so, vediamo". Il numero 8 azzurro potrebbe tornare a disposizione della squadra e del tecnico Massimiliano Allegri al termine della prossima sosta per le nazionali. McTominay dovrebbe tornare in gruppo per la sfida contro il Frosinone, in programma al Maradona nel weekend del 10 ottobre. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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