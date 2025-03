McGregor, visita alla Casa Bianca e incontro con Trump – Video

(Adnkronos) –

Conor McGregor alla Casa Bianca. In occasione di San Patrizio, tradizionale festa irlandese che ricorre oggi, lunedì 17 marzo, il fighter di MMA è volato a Washington ed è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Stati Uniti e Irlanda sono fratelli", ha detto McGregor alla stampa presente, prima di attaccare direttamente il governo del suo Paese, "loro non fanno nulla per gli irlandesi, è un governo farsa. L'immigrazione illegale è a livelli record. Gli americani devono sapere cosa sta succedendo". McGregor, che lo scorso novembre è stato condannato per

aggressione sessuale, non combatte ormai da anni, ma non ha mai smesso di far parlare di sé. La sua visita a Washington è stata celebrata dai social ufficiali della Casa Bianca, che hanno postato diverse foto e un video in cui riproduce, con il completo verde scuro a righe bianche scelto per l'occasione, la sua celebre esultanza: "Buon giorno di San Patrizio, America!", è stato il suo messaggio per gli Stati Uniti. Il lottatore irlandese segue così la scia di Dana White, boss dell'MMA, che durante la campagna elettorale si era schierato apertamente al fianco di Donald Trump. "Non sono riusciti a fermarlo. Lui è andato avanti. È l’uomo più resiliente che abbia mai incontrato in vita mia", aveva detto del neo presidente Usa White durante un evento elettorale a Palm Beach. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Marzo 2025