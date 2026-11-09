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McDonald (Neh): “Rinnoviamo l’attenzione verso la cultura occidentale”

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“La storia, la cultura e la letteratura fanno tutte parte del nostro Dna. Per questo sono molto importanti conferenze come questa, che contribuiscono a rinnovare l’attenzione verso la tradizione occidentale e il suo ruolo nella nostra formazione culturale”. Sono le parole di Michael McDonald, Chairman National Endowment for the Humanities, intervenendo oggi al convegno “Classical Foundations and Moral Authority”, organizzato nella Sala del Refettorio alla Camera dei Deputati a Roma.


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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