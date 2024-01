Mbappé si confessa: “Mi manca la normalità della vita lontano dai riflettori”

(Adnkronos) – "Ho perso la spontaneità dell'essere umano". L'attaccante della Nazionale francese e del Psg, Kylian Mbappé si confessa in un'intervista a 'Envoyé Special' che andrà in onda su France 2 il 18 gennaio prossimo. "Non mi ricordo neanche più" quando ho comprato il pane l'ultima volta. "Prima faceva parte di una routine, quella di quando ero bambino. Ora pagherei così tanto per fare questo tipo di cose che per le persone non rappresentano nulla", sottolinea Mbappé che, comunque, non rimpiange la sua nuova vita di star: "Non mi pesa, è diventata la mia nuova quotidianità". Ora, aggiunge, "tutto è una questione di organizzazione". Se avessi 48 ore libero senza il rischio di essere riconosciuto, spiega, "uscirei, andrei a mangiare alla brasserie, andrei a trovare i miei amici, mi divertirei senza che nessuno mi venisse a vedere. Cose semplici insomma". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Gennaio 2024