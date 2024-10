Mbappé, in Svezia confermano: è indagato per stupro

(Adnkronos) – Guai in vista per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid è infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per stupro. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l'ex Psg ha trascorso qualche giorno di vacanza. Lo riportano i media del paese scandinavo 'Expressen' e 'Aftonbladet'. Proprio ieri Mbappé aveva bollato come "fake news" le voci di un suo coinvolgimento nella vicenda. L'attaccante francese, non convocato in Nazionale dal ct Didier Deschamps, è andato giovedì scorso a Stoccolma con un gruppo di amici e vi ha passato la notte prima in discoteca e poi in un hotel dove, secondo la donna che ha sporto denuncia, si sarebbe consumata la violenza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2024