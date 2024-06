Mbappé al Real Madrid, ora è ufficiale

(Adnkronos) – Kylian Mbappé è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato l'ingaggio del 25enne attaccante francese, che lascia il Psg alla scadenza del contratto. Mbappé firma un contratto quinquennale con il Real Madrid, che corona l'inseguimento alla stella transalpina durato almeno 2 anni. L'attaccante dovrebbe essere presentato il 15 o il 16 luglio, secondo la stampa spagnola. Intanto, tra news e rumors, si parla di un bonus alla firma da 125 milioni di euro. L'ingaggio dovrebbe oscillare tra 15 e 20 milioni a stagione. "E' un sogno che si avvera. Sono felice e orgoglioso di far parte della squadra dei miei sogni. Nessuno può capire quanto sia emozionato in questo momento. Non vedo l'ora di incontrarvi, madridisti. Grazie per l'incredibile supporto", le prime parole di Mbappé dai propri profili social. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2024