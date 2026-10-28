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Mbangula come Batistuta, storica tripletta a San Siro contro il Milan dell’ex Juve

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(Adnkronos) – Una tripletta storica a San Siro per il giovane attaccante del Bologna Samuel Mbangula. I rossoblu si sono imposti 4-2 in rimonta, e interrompono l’imbattibilità del Milan in campionato. L’impresa è però quella del giovane ex giocatore della Juventus. Secondo quanto rivelato da Opta su X, Mbangula è solo il secondo calciatore capace di segnare tre reti in trasferta contro il Milan a San Siro, nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. L’unico precedente risale al 26 settembre 1998, quando Gabriel Batistuta riuscì nell’impresa con la maglia della Fiorentina.  

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Pubblicato il 28 Ottobre 2026

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