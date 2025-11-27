Attualità

Mazzoleni (Fnopi): “Stiamo costruendo un network sanitario per la salute”

(Adnkronos) – "Stiamo costruendo un percorso che parte dai territori e arriva a un confronto nazionale per creare quel network" tra professionisti e istituzioni sanitarie "che è davvero la leva di volta per continuare a lavorare insieme". Così Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale Fnopi-Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche, intervenendo oggi al panel 'Un nuovo sistema sanitario. La riforma in cammino', al Forum Risk Management di Arezzo.  Oltre a sottolineare la necessità di rafforzare la rete tra professioni e istituzioni per sostenere l’evoluzione del sistema salute, Mazzoleni ha richiamato il valore del sistema salute nel suo complesso. "Non possiamo dimenticare che il Sistema sanitario nazionale oggi si intreccia con privato accreditato, sociale e privato puro: solo in modo coordinato possiamo sostenere il bene della salute del Paese". Secondo la segretaria Fnopi, l’obiettivo è "ricostruire una filiera infermieristica solida" e preparare il confronto multiprofessionale successivo. 
Pubblicato il 27 Novembre 2025

