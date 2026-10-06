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Mazzi: “Salone Genova con 138mila visitatori si conferma straordinaria vetrina”

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(Adnkronos) – "Accompagnato dal presidente Formenti sono stato ieri in visita al Salone nautico di Genova che, con ben 138 mila visitatori, si conferma una straordinaria vetrina per la nautica italiana, raccontando al mondo una storia di eccellenza, capace di unire tradizione, innovazione e tecnologia, testimonianza viva del genio italiano. Ogni imbarcazione che ho potuto ammirare è simbolo del nostro saper fare, quello che ci rende grandi a livello internazionale. Il successo di questa 66a edizione è una vittoria per l’Italia che crea e sa unire industria, turismo e territori per produrre bellezza". Lo dichiara il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a chiusura del Salone Nautico 2026 di Genova. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Ottobre 2026

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