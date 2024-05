Mazza: “Saviano accetti invito e partecipi a uno degli incontri della Buchmesse”

(Adnkronos) – "Il nome di Roberto Saviano non era compreso nella lista di autori presentata dagli editori per comporre la delegazione italiana alla Buchmesse di Francoforte 2024. E da parte del Commissario non si era ritenuto di alterare quella lista né con il suo nome, né con quello di altri, più o meno autorevoli o rappresentativi scrittori". Lo dichiara il Commissario Straordinario del Governo per la partecipazione italiana alla Buchmesse, Mauro Mazza. "Ora, preso atto dell'odierna pur tardiva diversa indicazione di un editore, di fronte alle reazioni e a una corale levata di scudi, avendo a cuore su tutto il successo dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte, il Commissario spera che Saviano accetti l'invito e partecipi a uno dei nostri incontri nelle cinque giornate della Buchmesse". "Nel caso di una sua disponibilità, troveremo la migliore collocazione, compatibilmente con gli impegni da lui presi da tempo con editori tedeschi come peraltro auspicato dallo stesso Commissario fin dallo scorso febbraio in una risposta ad una richiesta degli organizzatori televisivi di un programma letterario alla Fiera di Francoforte. In quella risposta il Commissario aveva incoraggiato gli interlocutori tedeschi ad invitare lo scrittore per assicurare comunque la sua presenza alla Buchmesse", aggiunge Mazza. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2024