“Maxiemergenze e grandi eventi”: a Foggia il convegno nazionale

“Maxiemergenze e grandi eventi” è il tema del convegno nazionale in programma il prossimo 10 giugno 2022 a Foggia, presso Palazzo Dogana, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Emergenza Urgenza della ASL Foggia, in collaborazione con la Società Italiana Sistema 118, MEDIS (scuola internazionale di maxiemergenze) Servizio Civile Universale, Sanitaservice ASL Foggia.Obiettivo del convegno, è diffondere la cultura della Maxiemergenza.Un ricco programma, con relatori provenienti da diverse realtà geografiche e professionali, che si confronteranno su tematiche correlate alla gestione di catastrofi o eventi maggiori.Una Maxiemergenza è un evento inatteso, a carattere straordinario, che può coinvolgere un elevato numero di persone e vaste porzioni di territorio.Una maxiemergenza provoca un improvviso sconvolgimento dell’ordine delle cose e determina una situazione di squilibrio temporaneo tra la richiesta di soccorso e le potenzialità dei sistemi di emergenza in termini di mezzi, strutture e personale. L’equilibrio si ripristina tanto prima, quanto più sono efficienti i soccorsi.Nell’ambito della gestione delle Maxiemergenze o dei Grandi Eventi diventa fondamentale modificare una situazione di caos estremo in una situazione di caos moderato, dunque, gestito.Questo prevede che lo schema organizzativo diventi fondamentale per permettere ai professionisti (Sanitari, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile) di portare la loro opera a chi ne ha necessità. Alle vittime, quindi: persone ferite, ma anche persone coinvolte nell’evento, perché toccate negli affetti o nelle proprie attività.La prima fase di risposta è immediata e avviene sulla base delle risorse disponibili istantaneamente; la seconda fase, invece, avviene successivamente ed è il frutto dell’attuazione dei Piani di Emergenza relativi alla gestione dell’evento e quindi all’arrivo delle risorse ulteriormente necessarie, attivate sulla scorta del dimensionamento e della tipologia dell’evento stesso.Il Convegno ECM è riservato a 150 dipendenti di tutte le professionali sanitarie. Le iscrizioni sono aperte sino al 5 giugno. La direzione scientifica dell’evento è affidata a Vincenzo Colapietro e Francesco Niglio, dirigenti medici del Coordinamento Sistema Emergenza Urgenza Territoriale 118 della ASL Foggia.

