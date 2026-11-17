Un’operazione della Polizia di Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti a San Severo ha condotto all’esecuzione di 21 misure cautelari, interessando le piazze di spaccio attive nell’area di San Bernardino. I provvedimenti disposti comprendono sette misure di custodia cautelare in carcere, tredici agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra gli indagati figurano soggetti già noti alle forze dell’ordine e ritenuti dagli investigatori vicini agli ambienti della criminalità locale. L’inchiesta ha consentito di ricostruire un’attività di commercializzazione di stupefacenti caratterizzata da una rilevante redditività economica. Secondo le stime investigative, il volume d’affari avrebbe potuto raggiungere i cinque milioni di euro annui, mentre i quantitativi di droga venduti sarebbero arrivati fino a un chilogrammo. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati complessivamente sei chilogrammi di cocaina. L’intervento ha riguardato un’area della città da tempo sottoposta all’attenzione delle autorità per la presenza di attività connesse al commercio illecito di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di individuare i presunti responsabili della gestione delle piazze di spaccio e di ricostruire le modalità organizzative della distribuzione della droga. Tra gli episodi emersi assume particolare rilievo la presunta prosecuzione dell’attività di spaccio da parte di un uomo durante un ricovero ospedaliero. Secondo la ricostruzione investigativa, l’indagato avrebbe mantenuto i contatti con i clienti, che si sarebbero recati presso la struttura sanitaria per acquistare cocaina, essendo a conoscenza della sua presenza. A giudizio dei pubblici ministeri, l’approvvigionamento sarebbe stato assicurato dalla moglie, che gli avrebbe fatto pervenire le dosi necessarie a proseguire l’attività illecita. L’operazione costituisce un ulteriore intervento di contrasto al mercato degli stupefacenti a San Severo, dove lo spaccio continua a rappresentare una delle principali fonti di reddito per gli ambienti criminali locali.



Pubblicato il 17 Novembre 2026