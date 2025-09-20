Maxi sequestro di vino: 1,2 milioni di litri di rosso senza tracciabilità

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, unitamente ai funzionari dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Puglia e Basilicata (ICQRF), nell’ambito di specifica attività volta al contrasto delle pratiche commerciali sleali e dei controlli connessi alla campagna vendemmiale, hanno dato esecuzione – sulla base di una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza – a un sequestro amministrativo di vino rosso prodotto da una società di capitali operante nel settore vitivinicolo.

In particolare, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e gli Ispettori dell’ICQRF di Bari hanno sottratto alla vendita oltre 1.300.000 litri di vino, per un valore commerciale stimato in oltre € 4.300.000.

Il provvedimento ablativo è stato reso possibile grazie all’approfondito e certosino controllo delle giacenze di magazzino effettuato dagli operanti, che ha permesso di accertare una significativa eccedenza di prodotto non giustificata rispetto alle registrazioni ufficiali.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito della cooperazione tra la Guardia di Finanza e l’ICQRF, rafforzata dal protocollo d’intesa sottoscritto il 21 dicembre 2022, che sta dando prova di grande efficacia nelle attività di contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare.

Il risultato odierno conferma l’assoluta sinergia tra le Forze dell’Ordine e gli altri organi di controllo, nonché il quotidiano impegno volto alla tutela delle produzioni agroalimentari, alla difesa dei produttori onesti e al rafforzamento della credibilità del patrimonio agroalimentare nazionale, vero e proprio asset strategico di primaria importanza per l’economia italiana.

“La trasparenza e la legalità nelle nostre filiere agroalimentari non sono principi negoziabili e chi prova ad aggirare le regole deve sapere che troverà sempre lo Stato pronto a difendere la correttezza e la qualità del nostro Made in Italy”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha commentato l’operazione. Nello stesso stabilimento, precisa una nota del Masaf, sono stati effettuati controlli congiunti anche sulla corretta applicazione della normativa sulle pratiche sleali, al fine di verificare il rispetto delle relative disposizioni verso i fornitori primari di uve da vino della Provincia di Foggia. “Desidero ringraziare gli ispettori dell’ICQRF Puglia e Basilicata e i militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza- ha aggiunto il Ministro. La qualità del Made in Italy si costruisce ogni giorno ed è anche grazie all’intensità e alla capillarità dei controlli, che si difendono i produttori onesti e si assicura ai cittadini ciò che meritano: eccellenza, autenticità e fiducia”.



Pubblicato il 20 Settembre 2025