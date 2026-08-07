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Maxi sequestro di giocattoli contraffatti: oltre 935mila prodotti irregolari, denunciato imprenditore

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(Adnkronos) – Giocattoli con il marchio contraffatto della Disney, ma anche privi della marcatura CE sulle confezioni e del rispetto delle norme di sicurezza. L'indagine ha portato al sequestro di 1.600 giocattoli e al ritrovamento di oltre 935mila prodotti irregolari in un deposito di stoccaggio a Prato. Denunciato un imprenditore cinese di 42 anni.   L'attività investigativa è stata svolta con il supporto dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato. La Procura, sottolinea in un comunicato il procuratore Luca Tescaroli, sottolinea che l'operazione contribuisce a rafforzare la tutela del mercato legale, della concorrenza e della filiera produttiva. La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti o privi dei requisiti di sicurezza, evidenzia l'ufficio inquirente, alterano il regolare funzionamento dell'economia, danneggiano le imprese che operano nel rispetto delle regole, incidono sul gettito fiscale e compromettono lo sviluppo economico del territorio e del Paese. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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