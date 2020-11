Maxi operazione antimafia a Foggia: colpita la “zona grigia”

Gli investigatori la chiamano “zona grigia” intendendo l’insieme di persone “insospettabili” che ruotavano attorno ai gruppi criminali che a Foggia hanno monopolizzato le estorsioni. L’operazione condotta questa mattina e’ stata denominata “Decima bis”, perche’ e’ la prosecuzione dell’inchiesta del 2008 – “Decima azione” – che colpi’ la cosiddetta “Societa’ foggiana”. Oggi, in manette sono finiti esponenti delle tre batterie criminali cittadine ovvero Moretti-Pellegrino-Lanza, Sinesi-Francavilla e Trisciuoglio- Tolonese Prencipe “principalmente operanti – spiegano gli inquirenti – nel settore delle estorsioni ai danni dei commercianti e imprenditori locali”.

L’indagine antimafia definita “la piu’ importante condotta in citta’” e’ stata svolta da una task force composta da investigatori della prima divisione dello Sco (Servizio operativo centrale), delle squadre mobili di Bari e di Foggia e del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Foggia. Si tratta della “risposta agli attentati avvenuti all’inizio dell’anno in citta’”. A coordinare le attivita’ investigative sono state la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Direzione distrettuale antimafia di Bari e la procura di Foggia.

Condividi sui Social!