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Maxi incidente nel Bergamasco: due morti e una decina di feriti

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(Adnkronos) – Maxi incidente sulla strada provinciale 185 Rivoltana a Caravaggio, nel Bergamasco. E' accaduto poco dopo le 12,30. Nello schianto tra quattro auto due persone sono morte e una decina sono rimaste ferite.  A perdere la vita un uomo di 38 anni e una donna di 73. Tra i feriti ci sono anche due bambine di 5 e 6 anni  Sul posto quattro ambulanze del 118, due automediche e due elicotteri. In corso i rilevi della Polizia stradale.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Marzo 2026

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