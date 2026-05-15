Maxi gru al lavoro, presto tre pennoni a Palazzo Chigi modello Torrino del Quirinale

(Adnkronos) – Palazzo Chigi come il 'Torrino' del Colle. Sin dal primo mattino una enorme gru a torre 'Liebherr' è spuntata in piazza Colonna davanti alla sede del governo, circondata da vari operai al lavoro. Adagiati per terra ci sono tre grandi pennoni portabandiera. Che vessillo sarà issato a palazzo Chigi?, si sono chiesti in tanti, visto che già sono in bella mostra due bandiere (il tricolore e quella europea) proprio sul balcone d'onore, che si affaccia sul portone principale della presidenza del Consiglio, a cui va aggiunta una terza. Da protocollo, infatti, sul davanzale c'è posto anche per un altro drappo, che però cambia di volta in volta perchè viene allestito per omaggiare il Paese dell'ospite internazionale, capo di Stato o di governo, ricevuto dal presidente del Consiglio italiano. Raccontano che nei prossimi giorni le maxi aste da esterno saranno montate sul tetto del palazzo governativo, modello Quirinale, che sul Torrino espone tre 'insegne' istituzionali (quella italiana, della Ue e lo stendardo presidenziale), diventate subito un'immagine iconica della presidenza della Repubblica. I pennoni dovrebbero essere posizionati all'angolo dello studio riservato al premier, Giorgia Meloni, al primo piano dell'edificio. C'è chi assicura che tutto dovrà essere pronto per il 2 giugno, la festa della Repubblica italiana, che celebra i valori di libertà, democrazia e unità, caratterizzata dalla tradizionale parata militare a Roma, l'omaggio al Milite Ignoto e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Una volta issate, le bandiere potrebbero restare in maniera permanente. E c'è chi si chiede quale sarà il 'vessillo fisso' che vedremo sventolare in cima a palazzo Chigi accanto al tricolore e allo stendardo 'stellato' europeo. (di Vittorio Amato)

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2026