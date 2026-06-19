Maturità, seconda prova: Quintiliano al Classico, studio livello acqua del lago di Bracciano allo Scientifico

(Adnkronos) – Secondo giorno per la Maturità 2026 oggi venerdì 19 giugno, con lo scritto incentrato sulle materie caratterizzandi di ciascun indirizzo di studi. Versione di latino per gli studenti del liceo Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico. Per i maturandi del Classico il brano proposto è tratto dal I libro dell''Institutio oratoria' di Quintiliano. In questo testo l'autore affronta il tema del valore della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica del liceo Scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti della prova (gli studenti ne devono scegliere 4) ci sono altre situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone e verrebbe citato anche il gioco 'Cover the spot'.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026