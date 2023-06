Maturità 2023, oggi la seconda prova scritta

(Adnkronos) – Dopo la prima prova scritta con il tema di italiano, che ha lasciato spiazzati i maturandi, oggi si svolge la seconda prova scritta, quella d'indirizzo: latino al Classico, matematica allo Scientifico, prima lingua e cultura straniera al Linguistico. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.

Come per la prova scritta di ieri, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicherà alle 8:30 la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce: il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all'Artistico). La seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni. Sono 536.008 gli studenti coinvolti quest'anno nell'Esame di Maturità, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è Licei 267.758; Istituti Tecnici 173.892; Istituti Professionali 94.358. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Giugno 2023