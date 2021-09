Mattinata si prepara a festeggiare la Madonna della Luce

Anche quest’anno a Mattinata sono stati organizzati i festeggiamenti in onore della Madonna della Luce, frutto della sinergia e collaborazione fra il Comitato Festa, la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale. Novità della 127^ ricorrenza è la Notte della Luce che andrà in scena l’11 settembre, un percorso di più tappe all’interno del paese dove parlare della luce, elemento fondante della festa patronale mattinatese. Non ci sarà la tradizionale processione del 16 settembre per le vie cittadine, ma il 15 settembre, giorno della Solennità sarà celebrata, su Piazza Santa Maria della Luce, la Santa Messa con inizio alle ore 19.00, presieduta dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone con l’uscita dell’Icona della Patrona Santa Maria della Luce. Oltre alle luminarie, le bande musicali Città di Lucera e Città di San Severo, gli spettacoli pirotecnici che faranno da cornice alla festa, il 12 settembre ci sarà la rievocazione storica ” Naufragio al lido di Mattinata 1516/1517″ e il 18 settembre su Corso Matino il corteo delle auto storiche a cura del Veteran Car Club Lions Italy. In serata alle ore 20.00 sul sagrato della chiesa “Festa dei diplomati e laureati”. Non mancheranno momenti di solidarietà come la donazione Avis il 19 settembre e giornate di intrattenimento per i piu’ piccoli: laboratori creativi, artisti di strada e letture per i piccini.

