Mattinata conferisce la cittadinanza onoraria al prefetto Michele di Bari

Il Comune di Mattinata ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto di Napoli, Michele di Bari, originario proprio del centro del Gargano, quale riconoscimento per il prestigioso percorso istituzionale e per il costante legame mantenuto con la sua terra d’origine. La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare alla presenza del sindaco, Michele Bisceglia, della Giunta comunale, del Consiglio comunale, delle autorità civili e militari e di numerosi cittadini. Nel corso dell’iniziativa il prefetto ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Mattinata, 4 agosto 1955. Il riconoscimento di una comunità: storia comunale e valori della Costituzione repubblicana”, soffermandosi sul valore delle autonomie locali, sul ruolo delle istituzioni e sui principi costituzionali che ispirano l’azione amministrativa dello Stato. Particolarmente significativo è stato anche il videomessaggio inviato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano che, impossibilitato a essere presente, ha voluto comunque far giungere la propria testimonianza di stima e di amicizia nei confronti del prefetto Michele di Bari. Nel suo intervento, Mantovano ha ripercorso le qualità umane e professionali del prefetto, sottolineandone il rigore istituzionale, il senso dello Stato e la capacità di affrontare con equilibrio e competenza gli incarichi più delicati ricoperti nel corso della sua carriera. Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta un tributo a una carriera istituzionale di altissimo profilo. Michele di Bari ha maturato una lunga esperienza nell’Amministrazione dell’Interno, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità. Nella Prefettura di Foggia ha svolto le funzioni di vicario del prefetto ed è stato commissario prefettizio in diversi comuni della provincia, tra cui San Giovanni Rotondo, distinguendosi per competenza e senso delle istituzioni. Successivamente è stato chiamato a guidare importanti prefetture quali Vibo Valentia, Modena, Reggio Calabria e Venezia. Ha inoltre guidato il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, uno dei settori più delicati dell’amministrazione statale, occupandosi di politiche migratorie, accoglienza e tutela dei diritti fondamentali, prima della nomina a prefetto di Napoli. Nel corso della sua carriera ha affrontato questioni di primaria importanza legato alla tutela della legalità, all’ordine pubblico, al contrasto della criminalità organizzata, alla gestione delle emergenze e al coordinamento tra le istituzioni, distinguendosi per equilibrio, autorevolezza e spirito di servizio. Visibilmente emozionato,al termine della cerimonia Michele di Bari ha rivolto un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e al sottosegretario Mantovano. “Desidero ringraziare il sindaco Michele Bisceglia, la Giunta comunale, il Consiglio comunale e tutta la comunità di Mattinata per questo straordinario riconoscimento. Un particolare ringraziamento va all’on. Alfredo Mantovano per le parole di stima e vicinanza che mi hanno profondamente colpito. Ricevere la cittadinanza onoraria della mia terra è un’emozione che porterò sempre con me”.



Pubblicato il 5 Agosto 2026