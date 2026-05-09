Matthew Modine di “Stranger Things” ospite di Mònde

Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, ospiterà Matthew Modine, tra gli interpreti più intensi del cinema americano contemporaneo, capace di attraversare cinema d’autore, produzioni hollywoodiane e serialità internazionale. Modine sarà presente al festival per tutti e quattro i giorni della manifestazione, prendendo parte a incontri, talk ed eventi aperti al pubblico. Sarà inoltre protagonista di un incontro con gli spettatori al Teatro Umberto Giordano condotto dalla giornalista Silvia Bizio, al quale seguirà la proiezione di Birdy – Le ali della libertà di Alan Parker, pellicola del 1984 che ha segnato in maniera indelebile la sua carriera e che resta una delle opere più intense del cinema americano degli anni Ottanta.

Il film, tratto dal romanzo di William Wharton, vinse il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e contribuì a imporre Modine all’attenzione internazionale grazie a un’interpretazione che ancora oggi rappresenta uno dei punti più alti della sua carriera. Già Robert Altman lo aveva proiettato verso la notorietà mondiale con Streamers, adattamento cinematografico dell’opera teatrale di David Rabe, consacrandolo come uno degli interpreti più intensi e versatili della sua generazione.

Nel corso della carriera Matthew Modine ha lavorato con alcuni dei più importanti registi internazionali, tra cui Oliver Stone, Alan Parker, Stanley Kubrick, Robert Altman, Alan J. Pakula, John Schlesinger, Tony Richardson, Abel Ferrara, Spike Lee, Jonathan Demme, Christopher Nolan e molti altri protagonisti del grande cinema internazionale. Tra i titoli più celebri della sua filmografia figurano Full Metal Jacket, Married to the Mob, Short Cuts, Any Given Sunday e la serie televisiva Stranger Things, di cui è stato protagonista e antagonista nella prima stagione.

Nel suo percorso artistico Modine ha ottenuto due nomination ai Golden Globe, nel 1994 e nel 1998, oltre a due Coppe Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia: nel 1983 come migliore interprete maschile per Streamers e nel 1993 con la Coppa Volpi speciale per America oggi. La presenza dell’attore americano conferma la vocazione internazionale di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, festival che intreccia cinema, formazione e dialogo culturale attraverso incontri con protagonisti del panorama audiovisivo contemporaneo. Per il pubblico sarà l’occasione di incontrare da vicino un interprete che ha attraversato oltre quarant’anni di cinema mantenendo intatta la propria libertà artistica e la capacità di dare voce a personaggi complessi e profondamente umani.



Pubblicato il 9 Maggio 2026