Matteo Politano, ritrovata l’auto del calciatore del Napoli: era a Casoria

(Adnkronos) – È stata ritrovata nella notte l'auto rubata al calciatore del Napoli Matteo Politano. L'automobile è stata ritrovata dagli agenti del commissariato di polizia Poggioreale in via Nazionale delle Puglie a Casoria. La vettura era stata rubata due sere fa all'esterno di un ristorante di Posillipo. Secondo quanto si apprende, all'interno sarebbero stati lasciati tutti i documenti personali di Politano, comprese le carte di credito e i bancomat. Nelle prossime ore, la refurtiva recuperata sarà restituita al calciatore, che ieri aveva fatto un appello sui social per la restituzione di un portafoglio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Ottobre 2024