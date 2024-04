(Adnkronos) – Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech (terra battuta, montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il romano 27enne batte in finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5, 6-2 in 1h47' conquistando il primo titolo del 2024 e l'ottavo della carriera. Berrettini, reduce dalla finale persa nel Challenger di Phoenix, in Marocco conferma di aver archiviato finalmente i problemi fisici che lo hanno condizionato tra la fine del 2023 e l'inizio dell'attuale stagione. L'azzurro, contro uno specialista della terra rossa, nel primo set subisce il break nel quarto game (1-3) ma è bravo a colmare subito il gap (3-3). Sul 5-5, il romano mette la freccia strappando il servizio al rivale e nel game successivo risale da 0-40, annulla 3 palle break e chiude la prima frazione 7-5. Nel secondo set, l'azzurro evita guai nel secondo game: altre 2 palle break annullate per il provvisorio 1-1. Berrettini accelera e nei successivi 3 game mette a segno 2 break spaccando la partita: 6-2 e il torneo è suo. Ora, appuntamento al Masters 1000 di Montecarlo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



