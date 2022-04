Matteo Bassetti ospite del Libro Possibile Winter

Pandemia, virus, batteri, contagi: parole entrate nella conversazione quotidiana dopo la tempesta Covid di due anni fa. Da allora siamo costretti a un confronto continuo con la medicina. Siamo entrati in un ‘labirinto’ di nozioni in cui è impossibile muoversi senza una guida. Capita quindi a proposito il recente volume di Matteo Bassetti, prossimo ospite della rassegna Libro Possibile Winter.

Oggi alle 17.30 a Vieste l’infettivologo presenta Il mondo è dei microbi – La nostra battaglia contro i nemici invisibili (Piemme Editore). Sul palco del Cineteatro Adriatico illustrerà al pubblico una guida chiara e accessibile per orientarsi tra gli scenari complessi di pandemia e post-pandemia, in una realtà in cui virus e batteri sono i nemici invisibili con cui fare i conti e imparare a convivere. D’altronde, come lui stesso racconta – e l’esperienza ormai ci ha insegnato – “sono loro i veri padroni del mondo”. Quali rimedi o accortezze ci suggerisce la medicina? Bisogna capire cosa fare, cambiare il presente per salvare il futuro, perché le nostre scelte condizioneranno in maniera irreversibile la vita delle prossime generazioni. Matteo Bassetti, volto diventato familiare durante la pandemia e presenza rassicurante oltre che competente è finito sotto scorta per le minacce dei no vax. Scienziato di fama internazionale, ci mette di fronte alla possibilità di prossime emergenze sanitarie, alternando vicende autobiografiche e riflessioni con numeri alla mano.

L’incontro è organizzato dal Libro Possibile, dal Comune di Vieste e dall’Assessorato alla Pubblica istruzione della Regione Puglia. Interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Vieste, Graziamaria Starace e la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro. Appuntamento quindi a al Cineteatro Adriatico di Vieste. L’evento è aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Tutte le informazioni sono disponibili sul rinnovato sito del Libro Possibile, www.libropossibile.com.

