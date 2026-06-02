Attualità

Mattarella saluta artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per gli 80 anni della Repubblica

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi e Bebe Vio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato gli artisti e gli sportivi coinvolti nello spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica che si terrà stasera nella piazza del Quirinale.  L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiUno. Tra strette di mano e saluti, Mattarella ha anche ricevuto una medaglia dalla pattinatrice Arianna Fontana. "Avrei un pensiero per lei – ha detto Fontana, consegnando al capo dello Stato una medaglia – Alle Olimpiadi abbiamo avuto l'occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti. La sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato più energia e forza per portare alto il tricolore". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Egitto, ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano: “Ti faccio sparare alle gambe”

11 minuti fa

Sinner, Mouratoglu lo boccia: “Non sa soffrire come Alcaraz”

15 minuti fa

“Non respiro”, polizia non crede a 18enne accoltellato a morte: caso scuote la politica, proteste in Gb

23 minuti fa

Vento e nubifragi, maltempo colpisce il Nord e ora è allerta anche al Centro-Sud

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio