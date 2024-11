Mattarella: “Poteri dello Stato non sono fortilizi contrapposti”

(Adnkronos) – I poteri dello Stato "non sono fortilizi contrapposti che cercano di sottrarre territorio l'uno all'altro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando gli studenti in occasione dell'evento '25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori', presieduto da Andrea Ceccherini. L'intelligenza artificiale "cambia la nostra vita, il nostro modo di ragionare, e quindi occorre attrezzarsi per essere preparati perché sia uno strumento che garantisca maggiore libertà e che non depaupera la consapevolezza umana. Quella umana ha consapevolezza e coscienza ed è quella che va tenuta sempre in cura maggiore". "L'unità, la coesione non è antitesi alla dialettica politica, è il quadro in cui questa dialettica e questa contrapposizione si articola che è l'interesse nazionale del nostro Paese" sottolinea il Capo dello Stato. "È un rischio affidarsi al Web come medico di fiducia, lo vediamo in questi giorni con conseguenze drammatiche" dice facendo implicitamente riferimento alla 22enne, morta Roma, per un intervento al naso. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2024