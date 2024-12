Mattarella, il discorso di fine anno: “Speranza nel futuro deve diventare realtà”

(Adnkronos) – Dall'angoscia per Cecilia Sala, detenuta in Iran, all'urgenza di pace in Ucraina e in Medio Oriente, dall'aumento delle spese militari necessarie dopo l'aggressione della Russia al ruolo centrale dei giovani, "grande risorsa del Paese. Sono alcuni dei temi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tocca nel messaggio di fine anno oggi 31 dicembre 2024. Il capo dello Stato si rivolge agli italiani con un discorso nelle "ore di speranza nel futuro, nell’anno che viene. Tocca a noi saperla tradurre in realtà" in un paese che vive "tra luci e ombre". Dalla salute ai salari, da Sammy Basso "esempio di vita piena" all'emergenza carceri, dall'orrore dei femminicidi allo sdegno per i morti sul lavoro: ecco cosa ha detto il Presidente della Repubblica. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Dicembre 2024