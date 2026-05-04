Mathew Knowles al Wmf 2026, a Bologna il 25 giugno

(Adnkronos) – Arriva in Europa, e in Italia, uno dei protagonisti globali del business e dello sviluppo dei brand: Mathew Knowles sarà l’ospite d’eccezione del Wmf – We Make Future, la Fiera Internazionale e Festival dedicata all’Intelligenza artificiale, alla tecnologia e all’innovazione digitale, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 a BolognaFiere. Imprenditore, investitore e advisor di prestigio internazionale, Knowles ha generato nel corso della sua carriera oltre 5 miliardi di dollari in diversi settori e seguito operazioni di vendita e acquisizione per oltre 100 milioni di dollari, collaborando con alcune tra le più importanti aziende al mondo, tra cui Pepsi, American Express, L’Oréal, Samsung, Amazon e Walmart. Accanto all’attività nel mondo corporate, Knowles è noto anche per aver contribuito allo sviluppo di alcune delle icone più riconoscibili e amate della cultura contemporanea, tra cui Beyoncé, Solange e le Destiny’s Child, applicando modelli strutturati alla costruzione, al posizionamento e alla crescita di brand personali e progetti culturali su scala internazionale. Riconosciuto come LinkedIn Top Voice e premiato con il Master of Influence Award dalla National Speakers Association, Knowles affianca oggi alla sua attività imprenditoriale anche un impegno accademico, ricoprendo ruoli presso la Pepperdine University e come Presidential Executive-in-Residence presso la Prairie View A&M University (Pvamu). “Accogliere Mathew Knowles al Wmf significa portare all’interno della manifestazione una delle figure che, negli ultimi decenni, hanno contribuito a definire modelli di crescita e sviluppo dei brand su scala globale” spiega Cosmano Lombardo, Founder e ceo Wmf – We Make Future. “La sua esperienza, che attraversa industria culturale, business e innovazione, rappresenta un contributo di grande valore per il dialogo internazionale che il Wmf promuove ogni anno tra imprese, professionisti e stakeholder da tutto il mondo", continua. Il Wmf – We Make Future, che nell’edizione 2025 ha riunito a Bologna oltre 73.000 partecipanti da più di 90 Paesi, insieme a oltre 700 espositori e sponsor e più di 3.000 tra startup e stakeholder dell’open innovation, si sviluppa attraverso un ampio programma di eventi, formazione, business e confronto sui principali temi legati all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale. La presenza di Mathew Knowles arricchisce dunque il palinsesto della manifestazione, che si sviluppa sull’esplorazione di 14 settori strategici legati alla trasformazione tecnologica, economica e culturale. Tra questi, l’Entertainment & Cultural Industry, l’AI, Digital Business & Media e i temi di Education & Work sono alcuni degli ambiti in cui Knowles potrà offrire la propria visione ed esperienza, maturata nel tempo tra industria culturale, sviluppo di brand e strategie di crescita su scala globale. Il 25 giugno a BolognaFiere, Mathew Knowles interverrà dunque sul Mainstage, il palco principale del WMF – We Make Future, e terrà un intervento su uno degli stage tematici, offrendo un approfondimento sui modelli di crescita, posizionamento e sviluppo dei brand nei mercati globali. La manifestazione si svolge con il Patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Bologna. Con il supporto del Maeci – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna. In partnership con Visit Emilia – Romagna. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed Esa – European Space Agency. Main Sponsor dell’edizione 2026 Dell Technologies e Intel.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2026