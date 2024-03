Matera, incidente con la motozappa a Policoro: muore carabiniere in pensione

(Adnkronos) – Un 66enne, carabiniere in pensione, è morto oggi, 17 marzo, in un incidente in un terreno di sua proprietà in via Angeli della strada a Policoro, in provincia di Matera. L'uomo stava lavorando con una motozappa quando le gambe sono rimaste incastrate nell'attrezzo. Dopo la segnalazione dell'incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policoro e il servizio di emergenza 118, con ambulanza ed elisoccorso, ma i soccorsi si sono rivelati vani. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte delle forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Marzo 2024