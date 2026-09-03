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MasterChef in lutto, è morta l’ex concorrente Ilenia Bazzacco: aveva 54 anni

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(Adnkronos) –
Lutto nel mondo di MasterChef Italia. Ilenia Bazzacco, concorrente della prima edizione del cooking show, è morta a 54 anni. La donna lottava contro un tumore ovarico da circa tre anni. Era sposata con Marco Montanino ed era mamma di due gemelli nati nel 1998, Riccardo e Andrea.  Aveva partecipato a MasterChef nel 2011, la prima edizione in Italia e aveva conquistato il podio, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Ilenia era entrata come una casalinga con una grande passione per i fornelli, che ha continuato a seguire anche dopo la partecipazione al programma di cucina. Dopo MasterChef è diventata un punto di riferimento nel mondo della cucina anche grazie a 'Timo e Vaniglia', un blog social di ingredienti e ricette.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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