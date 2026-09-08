Massimo Russo torna amministratore unico Sanitaservice

Un ritorno alla guida di Sanitaservice Foggia dopo i due mandati consecutivi ricoperti tra il 2018 e il 2023. Massimo Russo è di nuovo amministratore unico della società in house dell’Asl Foggia, con un incarico formalizzato attraverso la sottoscrizione del contratto nella sede della direzione generale e destinato a coprire tre esercizi consecutivi. La nomina arriva al termine della procedura ad evidenza pubblica avviata dall’Asl e avrà durata per il 2026, 2027 e 2028, con scadenza fissata alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio.

Resta inoltre prevista la possibilità di un rinnovo per un ulteriore periodo della stessa durata. Per Russo si tratta dunque di una nuova fase alla guida della società, dopo l’esperienza già maturata nei cinque anni precedenti. «Assumere nuovamente la guida di Sanitaservice rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, una importante responsabilità nei confronti di Asl Foggia, dei lavoratori e dell’intera comunità provinciale», ha dichiarato.



Pubblicato il 8 Settembre 2026