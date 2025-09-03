Attualità

Massimo Moratti “fuori dalla terapia intensiva”, l’annuncio della moglie Milly

(Adnkronos) – "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva". Così all'Adnkronos la moglie Milly Moratti che auspica una rapida ripresa: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto", conclude. L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato lo scorso 27 agosto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Tre giorni dopo i primi miglioramenti che avevano consentito ai medici di rimuovere il supporto respiratorio meccanico.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


