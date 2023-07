Massimo Mauro colto da infarto, operato d’urgenza sta bene

(Adnkronos) – Momenti di apprensione per l'ex calciatore di Napoli e Juventus, Massimo Mauro, colpito da un infarto e sottoposto a un intervento d'urgenza a Catanzaro, dove gli è stata praticata un'angioplastica. Mauro, 61 anni, ha accusato un malore mentre giocava a padel ed è stato soccorso da un medico e poi trasportato in ospedale. Mauro ora sta bene ed è tenuto costantemente sotto controllo dai medici, come ha riferito lui stesso alla 'Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport', di cui è presidente. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Luglio 2023