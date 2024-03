Massimo Giletti torna in Rai: “Bentornato nella tua casa”

(Adnkronos) – Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di 'La Tv fa 70', Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. “Siamo molto soddisfatti – dicono l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi – di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua 'casa'". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2024