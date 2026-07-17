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Massimo Ceccherini, debito da gioco d’azzardo sanato grazie ad amico ‘misterioso’

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(Adnkronos) –
Un debito milionario salvato da un amico misterioso. Oggi, venerdì 17 luglio, il Tribunale di Firenze ha giudicato risolto il buco finanziario dell'attore Massimo Ceccherini, dando il via libera a un "piano di rientro eccezionale". L'attore aveva accumulato un milione e 400mila euro in anni di gioco d'azzardo. Una vera e propria dipendenza che aveva portato Ceccherini sul lastrico, salvo l'intervento di un amico. Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino, l'uomo, la cui identità rimane misteriosa, ma che è stato 'catalogato' dai giudici come "un caro amico dell'attore", ha firmato un assegno da 300mila euro, che ha di fatto sanato l'enorme debito con fisco e creditori. Ceccherini si era appellato al "concordato minore con assuntore", strumento che permette a professionisti in sovra-indebitamento di saldare grazie a una terza persona.  Il resto del debito infatti sarà risanato con 500 euro mensili che l'attore verserà all'Agenzia delle Entrate per i prossimi quattro anni.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

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