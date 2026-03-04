Attualità

Massimo Caputi, morta improvvisamente la moglie Roberta: “Eri la mia stella polare”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Morta improvvisamente la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba. "Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile", si legge nel toccante post pubblicato dal giornalista sportivo su Instagram.   "Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare – prosegue – Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

In arrivo la II Edizione festival ‘Calascio Innovation Playground’

24 minuti fa

Iran, Meloni: “Stiamo affrontando giorni difficili”. Tajani parla con Rubio

30 minuti fa

Biazzo (Unindustria): “Premio Film Impresa, positiva la risposta del sistema produttivo italiano”

50 minuti fa

Key Energy Summit, rinnovabili e data center nel futuro energetico

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio