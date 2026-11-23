(Adnkronos) – Furti di auto di lusso e laboratorio tecnologico clonare le chiavi e mettere a segno i colpi. Il furto d’auto cambia, infatti, pelle e la tecnologia diventa sempre più protagonista, sia nelle strategie della criminalità, sia nelle attività di contrasto. Nel primo semestre 2026 LoJack ha contribuito al recupero di 1.230 veicoli, per un valore complessivo superiore a 46 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’Italia si conferma ‘leader’ nella classifica europea dei Paesi maggiormente a rischio furto. Sono sempre più diffuse le modalità hi-tech di sottrazione dell’auto che consentono di agire in pochi minuti e senza lasciare alcun segno di effrazione. In questo scenario si conferma decisiva la tempestività nell’avvio delle ricerche delle auto rubate: l’83% dei veicoli recuperati grazie all’intervento di LoJack è stato ritrovato entro le prime 24 ore dalla denuncia del furto.

Sono questi i principali highlight che emergono dal ‘Recovery Pulse H1 2026’, l’analisi ricorrente realizzata da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, sulla base di propri dati, integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

“Il furto d’auto – dice all’Adnkronos/Labitalia Massimo Braga, vp e amministratore delegato di LoJack Italia – è sempre più una sfida tecnologica. I ladri cercano di individuare le vulnerabilità dei sistemi di protezione e, parallelamente, il settore automotive sviluppa nuove soluzioni per rendere più difficile l’accesso non autorizzato. Il ladro oggi può utilizzare strumenti elettronici per accedere al veicolo senza evidenti segni di effrazione, individuare le vulnerabilità dei sistemi elettronici, sottrarre non solo l’intero mezzo, ma anche componenti e parti di valore. Questa evoluzione – osserva – modifica anche il concetto stesso di sicurezza dell’auto. Non basta più proteggere soltanto la portiera o l’avviamento del motore: occorre considerare l’intero ecosistema digitale che ruota intorno al veicolo, dalla chiave elettronica ai sistemi di accesso alle centraline, fino alle tecnologie di localizzazione e recupero”.

Ecco dunque per gli automobilisti dieci consigli utili per proteggersi dai furti. Il furto di un’auto può, infatti avvenire in pochi minuti, ma alcune semplici precauzioni possono rendere più difficile il lavoro dei ladri e, in caso di sottrazione, aumentare le possibilità di recuperare il veicolo. Questi quindi alcuni consigli utili per proteggere la propria vettura prima, durante e dopo il parcheggio.

1) Attenzione a dove parcheggi. Quando possibile, lascia l’auto in luoghi frequentati, ben illuminati e, se disponibili, dotati di sistemi di videosorveglianza. Evita di parcheggiare in aree isolate o incustodite e, soprattutto se lasci la vettura ferma per periodi prolungati, cerca di non utilizzare sempre lo stesso posto. Se l’auto rimane parcheggiata per diversi giorni, è consigliabile verificare periodicamente che si trovi ancora dove è stata lasciata.

2) Quando chiudi l’auto, verifica sempre che sia davvero chiusa. Nei parcheggi di autogrill, centri commerciali, stazioni e altri luoghi molto frequentati, presta particolare attenzione al momento della chiusura della vettura. Se utilizzi una smart key o un telecomando, controlla sempre manualmente che le portiere siano effettivamente bloccate. In alcune circostanze i criminali possono utilizzare dispositivi in grado di interferire con il segnale del telecomando, impedendo la corretta chiusura del veicolo. Una verifica manuale richiede pochi secondi e può evitare che l’auto rimanga involontariamente aperta a causa della schermatura delle onde radio.

3) Non lasciare mai l’auto incustodita con le chiavi inserite. Non lasciare la vettura accesa e con le chiavi a bordo, neppure per pochi istanti, ad esempio durante una breve sosta o quando si parcheggia in doppia fila (abitudine non consigliata in ogni caso). Un’auto lasciata incustodita con le chiavi inserite può diventare un obiettivo estremamente facile. Prima di allontanarti, assicurati inoltre che portiere e finestrini siano completamente chiusi. Tra l’altro, l’abitudine di lasciare i finestrini abbassati di qualche centimetro non aiuta affatto a ridurre la temperatura interna dell’auto.

4) Non lasciare oggetti di valore in vista. Computer portatili, tablet, smartphone, borse e altri oggetti di valore non dovrebbero mai essere lasciati in bella vista nell’abitacolo. Anche un oggetto apparentemente di poco valore può attirare l’attenzione dei ladri come un semplice cavetto o pochi spiccioli. Se devi lasciare qualcosa in auto, riponilo nel bagagliaio, preferibilmente prima di arrivare a destinazione e non davanti ad altre persone, evitando così di rendere evidente la presenza di oggetti all’interno della vettura. Fai attenzione, in alcuni casi i ladri utilizzano dispositivi in grado di individuare la presenza di device elettronici nel portabagagli.

5) Proteggi l’auto con sistemi antifurto e di recupero. Un dispositivo meccanico, come un blocca-volante, può rallentare l’operato di chi tenta di rubare un veicolo e può contribuire a scoraggiare i ladri meno preparati. A questa protezione è possibile affiancare un sistema tecnologico di localizzazione e recupero che facilita l’individuazione della vettura in caso di furto e supportare le attività di recupero. Prediligi soluzioni integrate, composte da più dispositivi che lavorano in combinazione possibilmente con tecnologie diverse tra loro, installati da personale qualificato, per garantire un livello di protezione più elevato. Alcune di queste inviano notifiche anche se l’auto viene spostata senza autorizzazione.

6) Non lasciare le chiavi incustodite e proteggi quelle elettroniche. Le chiavi moderne rappresentano uno degli elementi più importanti nella sicurezza del veicolo. Non lasciarle incustodite in luoghi facilmente accessibili e, quando possibile, evita di tenerle vicino a porte e finestre che danno sull’esterno dell’abitazione. Per le vetture dotate di sistemi keyless, è inoltre opportuno informarsi sulle funzionalità di sicurezza previste dal costruttore e sulle eventuali modalità per disattivare temporaneamente la chiave quando non viene utilizzata.

7) Fai attenzione ai furti delle chiavi in casa. In alcuni casi i ladri possono prendere di mira direttamente l’abitazione con l’obiettivo di impossessarsi delle chiavi dell’auto. È quindi importante non lasciare le chiavi in punti facilmente raggiungibili dall’esterno e prestare particolare attenzione a eventuali comportamenti sospetti nei pressi della propria abitazione.

8) Valuta una buona assicurazione. Soprattutto se possiedi un modello di auto particolarmente ricercato dai ladri e/o risiedi in una delle Regioni maggiormente bersagliate da questi episodi criminali, la copertura assicurativa sul furto può limitare il danno economico.

9) Tieni a portata di mano i dati identificativi del veicolo. In caso di furto, avere rapidamente disponibili targa, numero di telaio (VIN), marca, modello, colore e altre caratteristiche distintive può facilitare le operazioni di denuncia e ricerca. E’ utile conservare queste informazioni anche al di fuori dell’auto, insieme ai recapiti della compagnia assicurativa e dell’eventuale servizio di assistenza o recupero.

10) In caso di furto, agisci immediatamente Se ti accorgi che l’auto è stata rubata, non perdere tempo. Presenta immediatamente denuncia alle Forze dell’Ordine e informa tempestivamente la compagnia assicurativa e, se presente, il servizio di localizzazione e recupero. La rapidità della segnalazione è un elemento fondamentale per consentire l’attivazione delle procedure di ricerca e aumentare le possibilità di recuperare il veicolo.

La prevenzione parte dalle abitudini quotidiane. Nessuna precauzione può garantire in assoluto che un’auto non venga rubata, ma adottare comportamenti corretti e combinare più livelli di protezione può rendere il veicolo un bersaglio meno semplice e, in caso di furto, contribuire a ridurre i tempi necessari per individuarlo e recuperarlo. La sicurezza dell’auto, quindi, passa dalla combinazione tra attenzione, prevenzione, dispositivi di protezione e tempestività di intervento.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026