Eduardo De Filippo torna a vivere sul palcoscenico del Roma Teatro di Cerignola attraverso la voce, il racconto e l’interpretazione di Massimiliano Gallo, attore tra i più apprezzati del panorama italiano e volto molto amato dal grande pubblico televisivo grazie a fiction di successo come I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico. L’appuntamento è per domenica 22 novembre, alle ore 19:00, nell’ambito della stagione teatrale 2026/2027, con “Lettera ad Eduardo”, uno spettacolo che si configura come un omaggio intimo e appassionato a uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano del Novecento.

Lo spettacolo nasce come una lettera immaginaria indirizzata al “Commendatore”, un dialogo intimo e personale con Eduardo De Filippo, un confronto ideale con un maestro che ha saputo raccontare, come pochi, l’animo umano, le sue contraddizioni e le sue fragilità. Eduardo torna in scena come voce e ombra, presenza evocata attraverso parole, personaggi e storie che continuano a parlare al pubblico di oggi con una sorprendente attualità.

Massimiliano Gallo attraversa alcune tra le pagine più intense del teatro e della poesia di De Filippo, accompagnando gli spettatori in un percorso emotivo in cui la parola incontra la musica senza perdere la propria forza essenziale. Un viaggio capace di far sorridere, commuovere, pungere e consolare, restituendo tutta la profondità e l’ironia della scrittura eduardiana.

Accanto a Gallo, la voce di Carmen Scognamiglio e l’ensemble Napolinord Big Band, diretto da Mimmo Napolitano, contribuiscono a costruire un dialogo tra recitazione e musica, dando vita a una dimensione scenica in cui le parole acquistano nuove sfumature e le emozioni trovano ulteriori possibilità di espressione.



Pubblicato il 21 Novembre 2026