(Adnkronos) – Il colesterolo Ldl, cosiddetto ‘cattivo’, è ormai “abbastanza conosciuto a livello generale. Quello che ancora manca, dal punto di vista del cittadino e del paziente, è la capacità di correlare il proprio valore individuale di colesterolo Ldl con il rischio cardiovascolare. Le analisi di laboratorio restituiscono dei risultati e, nel corso degli anni, siamo riusciti a introdurre diversi cut-off in relazione alle classi di rischio. Tuttavia, la persona che non è un medico e non opera in questo ambito si trova davanti principalmente a dei numeri e fatica a comprendere quale sia effettivamente il proprio rischio. L’idea della campagna ‘Ldl? Io non mi faccio placcare’ è di mettere in correlazione, da un punto di vista comunicativo e di messaggio, il concetto di colesterolo cattivo con il suo impatto sulla formazione della placca. Vogliamo poi lavorare con le società scientifiche, gli enti del Terzo settore e le associazioni di pazienti per favorire una maggiore comprensione e, probabilmente, anche un maggiore coinvolgimento dei medici nella gestione del paziente e nel dialogo sul rischio cardiovascolare individuale”. Katia Massaroni, Executive Medical Director Amgen Italia, illustra così l’obiettivo della campagna presentata oggi a Milano all’incontro con la stampa, organizzato dalla farmaceutica, ‘Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?’.

Per aumentare la consapevolezza sul rischio cardiovascolare legato al colesterolo Ldl, la sinergia tra i diversi attori della salute, dal privato al medico, fino al pubblico, è particolarmente importante in un contesto come il nostro, con una popolazione che invecchia e ha sempre maggiori bisogni di salute. Una sinergia “importantissima, perché l’argomento è complesso, il rischio varia a seconda di tanti fattori: individuali, genetici, patologie pregresse del paziente. Un tema, per esempio, da scardinare e che è ancora molto presente è il fatto che il colesterolo cattivo sia esclusivamente legato a una cattiva alimentazione. Non è sempre così: a volte la componente genetica è preponderante, quindi la terapia farmacologica è l’unica opzione effettiva”, conclude Massaroni.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026