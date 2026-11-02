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Massaccesi (Osservatorio Bullismo): “C’è sempre più realtà virtuale e sempre meno contatto umano”

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“I dati oggi ci dicono che l’intelligenza artificiale, ormai, sta prendendo sempre più spazio e sta subentrando al dialogo con genitori e amici: c’è sempre più realtà virtuale e sempre meno contatto umano”. A dirlo Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile, durante degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile: un documentario che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.


Pubblicato il 2 Novembre 2026

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