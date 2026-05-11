(Adnkronos) – Presentata durante la Milano Design Week 2026, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie “914” rappresenta una sintesi estrema tra personalizzazione e DNA sportivo. Si tratta di un esemplare unico nato all’interno del programma Maserati Fuoriserie, oggi integrato nel nuovo polo BOTTEGAFUORISERIE, dedicato alla creazione di vetture su misura, restauri di altissimo livello e sviluppo di materiali innovativi. La supercar è stata consegnata presso lo showroom milanese

Rossocorsa e si distingue immediatamente per una presenza scenica forte, costruita attorno alla livrea Nero Essenza. La carrozzeria, caratterizzata da superfici tese e dettagli in fibra di carbonio a vista, sottolinea l’impronta racing del modello. Cofano, tetto e ala posteriore rafforzano questa identità, mentre gli inserti in Giallo Avia Pervia introducono un contrasto deciso, ispirato alla tradizione modenese. Il numero “914” sulle fiancate, declinato nei colori della bandiera italiana, richiama il 1914, anno di fondazione del marchio. Un dettaglio che va oltre l’estetica e diventa elemento narrativo, legando la vettura alla storia della Motor Valley. All’interno, l’impostazione resta coerente con l’anima sportiva. L’abitacolo è rivestito in Alcantara nera con cuciture a contrasto gialle, mentre i sedili a guscio in carbonio e le cinture a quattro punti evidenziano la vocazione pista-strada. Il badge dedicato sul tunnel centrale ribadisce l’unicità del progetto. Sotto il cofano trova spazio il V6 Nettuno da 640 CV, una delle espressioni più avanzate della tecnologia Maserati. Le prestazioni sono di riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e velocità massima superiore ai 320 km/h. Omologata per l’uso su strada ma sviluppata con un approccio derivato dalle competizioni, la GT2 Stradale Fuoriserie “914” interpreta in modo coerente il ritorno del Tridente nel motorsport a ruote coperte. Un progetto che mette al centro esclusività, identità e contenuti tecnici, senza scendere a compromessi.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026