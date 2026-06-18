Maserati aggiorna la gamma, più potenza e tecnologia per Grecale, GranTurismo e GranCabrio

(Adnkronos) – Maserati aggiorna la sua gamma aspettando il piano strategico atteso per l'Investor Day di dicembre e confermando – per l'ennesima volta, per bocca del direttore operativo Santo Ficili – che il marchio non è in vendita, men che meno a gruppi asiatici in cerca di brand storici. Gli interventi di metà 2026 riguardano design, propulsori e tecnologia. Sul piano dello stile esterno spicca la revisione del frontale, che diventa più aggressivo con una impostazione – ha spiegato Klaus Busse, capo del design di Maserati – che parte da MCXtrema, "è proseguita sulla GT2 Stradale ed è stata affinata con la MCPura”. Ne hanno guadagnato soprattutto GranTurismo e GranCabrio mentre sulla Grecale il paraurti ad architettura "shark-nose" è sagomato per canalizzare il flusso lungo il passaruota. Per le due sportive sono disponibili tre versioni: la 'base' – se così si può dire per il V6 Nettuno – offre 490 CV mentre con la Trofeo si sale a 590 CV -grazie a un incremento di 40 CV – e la Folgore, con 760 CV e torque vectoring, permette alla GranTurismo di raggiungere i 325 km/h mentre la GranCabrio, prima cabriolet full electric del segmento, tocca i 290 km/h, confermandosi la cabrio elettrica più veloce in circolazione. Per le versioni a zero emissioni – alimentate da una batteria da 92,5 kWh e con architettura a 800 Volt – peraltro Maserati ha anticipato una autonomia massima dichiarata di oltre 540 km ma soprattutto un aggiornamento che porta i valori reali più vicini a a quelli del ciclo di omologazione Wltp. Interessante, poi, la possibilità – volendo – di disconnettere l’assale anteriore a tutto vantaggio dei consumi. Spicca poi, l'aggiunta su GranTurismo e GranCabrio della modalità di guida Country, che solleva l’assetto delle vetture per affrontare percorsi più accidentati. Restano su tutte le versioni le modalità Sport e GT mentre alla Trofeo è riversata la Corsa e alla Folgore la Max Range per ottimizzare l’autonomia. La presentazione degli aggiornamenti ha peraltro permesso di ribadire la crescente importanza – anche ai fini di bilancio – di 'Bottega Fuoriserie', un programma di personalizzazione che ormai copre circa un quarto dei contratti, rendendo ancora più unici gli esemplari della casa del Tridente. Quanto al Suv Grecale gli aggiornamenti sul fronte motorizzazioni vedono l'arrivo di nuovi versioni del 3.0 biturbo Nettuno, in configurazione da 390 CV. Assieme alla Trofeo, in cui il V6 tocca i 530 CV, il totale è di sei opzioni incluse le mild hybrid da 250, 300 e 330 CV, e la Folgore da 550 CV (qui l'autonomia massima arriva a 580 km).

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Pubblicato il 18 Giugno 2026