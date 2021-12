Mascherine Ffp2: in Puglia è caos soprattutto nei trasporti pubblici

Non passa giorno, oramai, senza che i poveri cittadini non siano subissati da nuove regole, con notizie diffuse quasi esclusivamente da giornali e tv. Per esempio una delle ultime: con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’obbligo di mascherina Ffp2, s’è scatenato il caos anche in Puglia sul fronte dei trasporti pubblici. Lo denuncia Assoutenti, che segnala criticità e chiede l’intervento dell’Esercito per incrementare i controlli sul rispetto delle nuove disposizioni e sul ‘green pass’. “Migliaia di cittadini sono del tutto impreparati alle nuove disposizioni del Governo che, come noto, hanno introdotto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto, sia locali che a media e lunga percorrenza – spiega il presidente Furio Truzzi – Tantissimi i passeggeri che non erano a conoscenza della nuova misura o della data di entrata in vigore dell’obbligo, e hanno utilizzato bus e treni sprovvisti di mascherina Ffp2. Ma non solo. Considerato l’elevato numero di cittadini che, a partire da oggi, sono tornati a muoversi con i mezzi pubblici, i controlli delle forze dell’ordine presso le stazioni e all’interno di bus sono del tutto insufficienti e sarà materialmente impossibile garantire in regione il rispetto delle nuove disposizioni varate dal Governo”. Per questo motivo appare normale l’ultimo appello al Governo, al Commissario straordinario Figliuolo e ai Prefetti della regione Puglia affinché siano intensificati in regione i controlli non solo sull’uso delle mascherine Ffp2, ma anche sul possesso del green pass per accedere a mezzi pubblici e treni, inviando i militari dell’Esercito presso stazioni ferroviarie e fermate degli autobus, allo scopo di coadiuvare le forze dell’ordine nelle operazioni di controllo e verifica dei passeggeri, e distribuire gratuitamente mascherine Ffp2 a tutti gli utenti che ne sono sprovvisti. Vediamo di spiegare meglio. Il nuovo decreto, approvato il 23 dicembre dal Consiglio dei Ministri per fermare la risalita dei contagi da Covid-19 nel nostro Paese, ha introdotto dunque nuove norme e restrizioni. E l’obbligo di mascherina Ffp2 (quelle più performanti in termini di protezione dal Coronavirus) per chiunque — vaccinati compresi, ovviamente — nei luoghi a rischio assembramento o dove comunque è prevista un’altra concentrazione di persone. Ma dov’è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2 dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla fine dello stato di emergenza, che è stato prorogato al 31 marzo? Cinema, ma anche teatri, locali di intrattenimento e assimilati (come i musei), gli stadi ma più in generale dove si assiste a eventi sportivi. E poi ancora a bordo dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e mezzi pubblici locali. Invece le mascherine chirurgiche (quelle di colore azzurro che si usano nei reparti ospedalieri, tanto per capirci) rimangono obbligatorie — come già previsto ora — in tutti i luoghi chiusi che non richiedono la Ffp2. E quindi luoghi di lavoro, ristoranti, bar, negozi. Le mascherine Ffp2 fanno parte delle mascherine Ffp («filtering face piece particles») e proteggono sia chi le indossa, sia gli altri. I numeri indicano la suddivisione nelle classi di protezione (Ffp)2 e (Ffp)3, a seconda della loro efficacia filtrante e le prime hanno un alto potere filtrante: non consentono la trasmissione di microrganismi (sia virus che batteri) alle persone che si trovano nei pressi di chi indossa la mascherina e all’ambiente, ma proteggono anche chi le indossa dal rischio di essere infettati. Vengono usate da medici e operatori sanitari che devono assistere in maniera diretta pazienti Covid e più in generale sono consigliate a chiunque si trovi in una situazione ad alto rischio (uno spazio chiuso, un assembramento). Le Ffp3 sono quelle che garantiscono la massima protezione filtrante possibile.

Francesco De Martino

