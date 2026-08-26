Mascagni, quel grazie alla città “culla della mia musica”

Due telegrammi, spediti a distanza di trentacinque anni l’uno dall’altro, raccontano meglio di molte celebrazioni quanto Cerignola abbia significato nella vita artistica di Pietro Mascagni. Risalgono al 1895 e al 1930 e portano con sé il ringraziamento del compositore alla città pugliese, definita “culla della mia musica”: documenti che il Comune ha consegnato a Livorno durante la serata conclusiva dell’edizione 2026 del Mascagni Festival. A fare da cornice è stata la piazza antistante la facciata monumentale del teatro Goldoni, inaugurato nella città toscana nel 1847, dove è andato in scena “Soundtrack Mascagni”, viaggio tra le composizioni del musicista livornese entrate nel cinema attraverso le opere di celebri cineasti e registi, affidato alla conduzione di Maurizio Nichetti. Lo spettacolo ha chiuso il Festival davanti a una piazza gremita. Alla serata hanno partecipato i sindaci di Livorno Luca Salvetti e di Cerignola Francesco Bonito, in un incontro che ha riportato al centro il rapporto tra la città natale del compositore e quella pugliese nella quale maturò una fase decisiva della sua esperienza artistica e nacque, tra le altre opere, “Cavalleria rusticana”. Con loro l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli e i direttori artistici dei due teatri, Marco Voleri per il Goldoni e Savino Zaba per il Mercadante di Cerignola, che hanno firmato insieme anche la regia dello spettacolo. È stato però il dono dei due telegrammi a segnare simbolicamente la serata. Mascagni li aveva spediti dall’ufficio postale di Cerignola alla propria famiglia a Livorno e il Comune pugliese ha scelto ora di consegnarli alla città toscana, trasformandoli in una testimonianza concreta del rapporto che unisce le due comunità nel nome del compositore.

“Accogliere la delegazione di Cerignola e ricevere questi telegrammi storici non è solo un atto formale, ma il rinnovo di un patto d’affetto tra due comunità nel segno dell’arte e della grande musica”, ha commentato Salvetti. Bonito ha invece ricordato il ruolo avuto da Cerignola nella vicenda artistica di Mascagni: “Essere qui stasera a Livorno, nel nome di Mascagni, significa celebrare una storia comune che appartiene al patrimonio culturale di tutto il Paese. Cerignola ha rappresentato un crocevia fondamentale per la vita e la carriera del Maestro ed è con profonda emozione che consegniamo a Livorno questi due telegrammi”.

Un legame destinato ad avere presto un nuovo capitolo. Lo stesso spettacolo approderà infatti a Cerignola il 24 ottobre e aprirà la stagione teatrale 2026/2027 del Mercadante. “Pronti a restituire l’ospitalità di questi giorni con gli interessi quando lo spettacolo sarà allestito nella nostra città”, ha aggiunto il sindaco.

La serata livornese si è conclusa tra gli applausi del pubblico e con le parole di Nichetti, che ha indicato Livorno e Cerignola come “due realtà eternamente unite nel segno di un’arte capace di superare ogni confine”. Il 24 ottobre quel filo tornerà così nel luogo in cui una parte decisiva della storia musicale di Mascagni ebbe inizio.



Pubblicato il 26 Agosto 2026